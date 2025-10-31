Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Der Schwur des Saiyajin! Vegetas Entschluss!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 112vom 31.10.2025
22 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Nachdem das sechste Universum mit Hit seinen Anführer verloren hat, wittern die Gegner ihre Chance. Gnadenlos wird Cabba von Monna, einer Kämpferin aus dem vierten Universum, attackiert und fast aus der Arena geworfen. Caulifla fordert derweil Son Goku zum Kampf heraus.

