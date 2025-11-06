Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Das Zeichen der Wende! Die Riesenexplosion des Ultra-Instinkt!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 116vom 06.11.2025
Das Zeichen der Wende! Die Riesenexplosion des Ultra-Instinkt!

Das Zeichen der Wende! Die Riesenexplosion des Ultra-Instinkt!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 116: Das Zeichen der Wende! Die Riesenexplosion des Ultra-Instinkt!

22 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Son Goku aktiviert seinen Ultra-Instinkt und maximiert damit seine Verteidigung. Gleichzeitig entwickelt sich auch Kaflas Stärke unaufhörlich. Nun entscheidet die bessere Strategie über den Sieg zwischen den Saiyajins.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen