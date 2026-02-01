Der heilige QuittenwaldJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 5: Der heilige Quittenwald
21 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Bora hat als Wächter des heiligen Quittenwaldes unter anderem die Aufgabe, einen der Dragonballs zu bewachen. Natürlich will er ihn nicht an Oberst Yellow aushändigen, doch dann wird Boras Sohn Upa entführt! Goku schaltet sich ein und weckt damit den Zorn von Kommandant Red ...
