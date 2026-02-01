Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Der Quittenturm

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 11.02.2026
Der Quittenturm

Dragonball

Folge 7: Der Quittenturm

21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Der Kampf gegen Tao Baibai endet schlimm: Bora ist tot, Goku ist ohnmächtig. Tao Baibai verschwindet mit den Dragonballs, vergisst aber jenen mit den vier Sternen, den Goku immer nah am Körper trägt. Als Goku wieder erwacht, fasst er einen Entschluss: Er will alle sieben Dragonballs finden, um sich dann vom Großen Drachen zu wünschen, dass Bora wieder lebt. Doch zunächst muss er den einen Dragonball verteidigen, den er noch hat ...

