BTS 1: Von der Idee bis zum CastingJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchen
Folge 1: BTS 1: Von der Idee bis zum Casting
24 Min.Ab 12
Max und sein Team gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess des Formats "Dream Kitchen". Was passiert alles hinter den Kulissen bevor die Castings offiziell starten können? Wie findet man die richtigen Kandidaten? Und, welche Hürden hat das Team von Max alles zu überwinden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick