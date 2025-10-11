Heimwerker-Bad & Glamour-KücheJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 2: Heimwerker-Bad & Glamour-Küche
42 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6
Trotz der geringen 2.000 Pfund, die für ihr Traumbadezimmer zur Verfügung stehen, wünschen sich Chris und Celie eine freistehende Badewanne und eindrucksvolle Holzvertäfelungen. Zur Erfüllung all ihrer Träume müssen sie jedoch kreativ werden und selbst mitanpacken. Etwas mehr Geld steht für Emmas stilvolle Küche zur Verfügung. Durch das schwarze Design mit seinen goldenen Highlights soll ein hochwertiger Eindruck mit maximalem Glamour-Feeling entstehen.
