Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Heimwerker-Bad & Glamour-Küche

sixxStaffel 1Folge 2vom 11.10.2025
Heimwerker-Bad & Glamour-Küche

Heimwerker-Bad & Glamour-KücheJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 2: Heimwerker-Bad & Glamour-Küche

42 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6

Trotz der geringen 2.000 Pfund, die für ihr Traumbadezimmer zur Verfügung stehen, wünschen sich Chris und Celie eine freistehende Badewanne und eindrucksvolle Holzvertäfelungen. Zur Erfüllung all ihrer Träume müssen sie jedoch kreativ werden und selbst mitanpacken. Etwas mehr Geld steht für Emmas stilvolle Küche zur Verfügung. Durch das schwarze Design mit seinen goldenen Highlights soll ein hochwertiger Eindruck mit maximalem Glamour-Feeling entstehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
sixx
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Alle 3 Staffeln und Folgen