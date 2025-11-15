Griechisches Bad und eine Küche mit HerzJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 3: Griechisches Bad und eine Küche mit Herz
42 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 6
Agi und Steve träumen von einer Küche, die mehr Platz zum Kochen und Bewirten ihrer Gäste bietet. Aus diesem Grund haben sich die beiden für eine bauliche Erweiterung ihres Hauses entschieden. Gleichzeitig gestalten sich in Birmingham die Renovierungsarbeiten von Dan und Rianna etwas schwierig, da ihr Budget äußerst knapp ist. Wird das Geld reichen, um ihr griechisches Badezimmer nach ihren Wünschen zu gestalten?
