Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Hightech-Küche & Wohlfühlbad

sixxStaffel 2Folge 6vom 22.11.2025
Hightech-Küche & Wohlfühlbad

Hightech-Küche & Wohlfühlbad

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 6: Hightech-Küche & Wohlfühlbad

42 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6

Im Oldham möchte Lewis sein Haus möglichst kostengünstig renovieren und packt deshalb an seinen Feierabenden kräftig an. Nur mit ein wenig Hilfe seines Vaters will der Dachdecker eine hochwertige Küche bauen, auf die er stolz sein kann. Mindestens genauso arbeitsaufwendig ist das Vorhaben von Helen und James. Immerhin muss nicht nur ihr gewünschtes Wellness-Bad, sondern auch das gesamte restliche Haus in nur einem Monat von Grund auf restauriert werden.

