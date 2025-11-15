Maximalistisches Bad & Space-Age-KücheJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 4: Maximalistisches Bad & Space-Age-Küche
42 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 6
"Mehr ist mehr" ist das Motto eines exzentrischen Badezimmers in Lancashire. Mit auffälligen Farben und einem neuen Dachfenster soll das Badezimmer von Steph und Paul zum absoluten Hingucker werden. Nicht weniger extravagant ist Debis Vision für ihre Küche mit Arbeitsflächen aus Glas. Das Konzept, welches den Eindruck eines Raumschiffes machen soll, ist selbst für Mark Millar eine absolute Neuheit.
