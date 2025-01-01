East New York
1 StaffelAb 12
East New York
Die ehemalige Streifenpolizistin Regina Haywood steigt zum Deputy Inspector des 74. Bezirks von East New York auf. Ihr Einsatzgebiet ist ein Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn. Regina ist selbst dort aufgewachsen und kennt die sozialen Probleme des Viertels. Mit ihrer Polizeitruppe würde sie den Bewohnern gerne auf Augenhöhe begegnen und gleichzeitig für Sicherheit sorgen. Doch dafür muss sie bei ihren Teamkollegen erst einmal viel Überzeugungsarbeit leisten ...