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Ein Engel auf Erden

Tödliche Spiele

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 12.03.2026
Tödliche Spiele

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Ein Engel auf Erden

Folge 13: Tödliche Spiele

46 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Jonathans Assistent Mark bekommt Post von seinem früheren Freund und Kollegen Charly von der Polizei. Die beiden wollen Charly einen Besuch abstatten, aber dieser ist schon seit mehreren Tagen verschwunden. Einem Gerücht zufolge hat sich Charly abgesetzt. Zuvor hatte er eine heiße Spur in einem Drogenfall verfolgt. Doch dann bekommt Jonathan durch einen plötzlichen Sturm den entscheidenden Hinweis zugeweht ...

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