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Ein Engel auf Erden

Reise in die Vergangenheit

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15vom 16.03.2026
Reise in die Vergangenheit

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Ein Engel auf Erden

Folge 15: Reise in die Vergangenheit

46 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Jonathan und Mark suchen die Plätze von Marks Jugend in Oklahoma auf. Dabei erinnert sich Mark voller Wehmut an seinen Großvater Sims. Mark bereut es sehr, dass er ihm nie gesagt hat, wie sehr er ihn liebt. Doch ein Engel macht's möglich: Die beiden unternehmen eine Reise in die Vergangenheit - und Mark bekommt die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen ...

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