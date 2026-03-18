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Ein Engel auf Erden

Wir sind alle Gottes Kinder

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17vom 18.03.2026
Wir sind alle Gottes Kinder

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Ein Engel auf Erden

Folge 17: Wir sind alle Gottes Kinder

47 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Marsha Stearn, die ein uneheliches Kind hat, erfährt, dass sie unheilbar krank ist. Sie zieht in die Stadt, in der ihr Vater Pfarrer ist. Doch für den Gottesmann ist eine engstirnige Moralvorstellung wichtiger als das Gebot der christlichen Nächstenliebe. Er hat seiner Tochter den "Fehltritt" nie verziehen. Als er nun auch in dieser Notlage an seinem Starrsinn festhält, muss Jonathan eingreifen ...

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