Wir sind alle Gottes KinderJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 17: Wir sind alle Gottes Kinder
47 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Marsha Stearn, die ein uneheliches Kind hat, erfährt, dass sie unheilbar krank ist. Sie zieht in die Stadt, in der ihr Vater Pfarrer ist. Doch für den Gottesmann ist eine engstirnige Moralvorstellung wichtiger als das Gebot der christlichen Nächstenliebe. Er hat seiner Tochter den "Fehltritt" nie verziehen. Als er nun auch in dieser Notlage an seinem Starrsinn festhält, muss Jonathan eingreifen ...
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