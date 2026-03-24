Staffel 1Folge 21vom 24.03.2026
Club der armen UnternehmerJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 21: Club der armen Unternehmer
45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6
Das nette Wohnviertel, in dem die Witwe Spencer lebt, ist bedroht: Der Halstead-Konzern möchte das ganze Areal neu erschließen. Das bedeutet, dass die Leute raus müssen und ihre Häuser abgerissen werden. Um die lästigen Mieter loszuwerden, bedient sich der Konzern nicht gerade der feinsten Methoden. Aber Jonathan hat schon einen Gegenplan ausgearbeitet - und gegen den ist selbst ein Konzern machtlos ...
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