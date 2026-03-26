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Ein Engel auf Erden

Liebe geht seltsame Wege: Spiel mit dem Feuer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23vom 26.03.2026
Liebe geht seltsame Wege: Spiel mit dem Feuer

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Ein Engel auf Erden

Folge 23: Liebe geht seltsame Wege: Spiel mit dem Feuer

46 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

Heute spielen Jonathan und Mark ein wenig Amor: Die beiden sollen der schüchternen Liebesromanze zwischen dem Studenten Garth Armstrong und der hübschen Lizzy ein wenig auf die Sprünge helfen. Doch da gibt es Schwierigkeiten: Papa Armstrong, der sehr reich und sehr dominant ist, findet, Lizzy sei keine standesgemäße Frau für seinen Sohn. Weitaus ernster ist jedoch ein anderes Problem, von dem noch keiner weiß ...

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