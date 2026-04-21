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Ein Engel auf Erden

Bis dass der Tod euch scheidet

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 21.04.2026
Bis dass der Tod euch scheidet

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Ein Engel auf Erden

Folge 15: Bis dass der Tod euch scheidet

45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Eine Frau, die ihre beste Freundin verloren hat, braucht Trost und Hilfe. Seit Jahren hofft Jane Thompson vergeblich auf ein Wiedersehen mit ihrer Tochter und den Enkelkindern. Das Delikate daran: Jane war zu Jonathans Lebzeiten mit ihm verheiratet! Da Engel jedoch nicht in derselben Gestalt wiederkehren, die sie als Sterbliche auf Erden besaßen, erkennt ihn Jane nicht. Ein harter Job für Jonathan ...

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