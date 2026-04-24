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Ein Engel auf Erden

Die Freude kann enden in Leid

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18vom 24.04.2026
Die Freude kann enden in Leid

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Ein Engel auf Erden

Folge 18: Die Freude kann enden in Leid

44 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Jonathan und Mark treffen auf einem Rummelplatz die kleine Sarah, die ihre Mutter verloren hat. Kurz darauf kommt es zu einem schrecklichen Unfall, bei dem Sarah stirbt. Verzweifelt und von Schuldgefühlen geplagt, trennt Mark sich von Jonathan und kündigt ihm die Freundschaft. Er zieht sich in eine Wüstenstadt zurück, wo er bei einer Familie wohnt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

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