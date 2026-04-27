Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Ost-West ist eine Himmelsrichtung

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 27.04.2026
Ost-West ist eine Himmelsrichtung

Ost-West ist eine HimmelsrichtungJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 19: Ost-West ist eine Himmelsrichtung

47 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6

Die gebürtige Russin Mrs. Molonov hat vor ihrem Tod nur noch einen Wunsch: Sie möchte noch einmal ihren in Russland verschollenen Sohn sehen. Die Russen lassen ihn jedoch nicht ausreisen. Um der alten Dame diesen Wunsch zu erfüllen, müssen Jonathan und Mark zu besonderen Maßnahmen greifen: Sie entführen den sowjetischen Premier Karpovich - und diese Aktion hält für alle Beteiligten eine Überraschung bereit ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 1 Staffeln und Folgen