Fluch der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 20: Fluch der Vergangenheit
48 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Der jüdische Historiker Everett Soloman hat sein ganzes Leben dem Kampf gegen den Antisemitismus verschrieben. Der Neonazi Jan Baldt erklärt Soloman zum Feind. Baldt möchte alle von ihm als "minderwertige Rassen" bezeichneten Bevölkerungsgruppen der USA aus dem Weg räumen. Als Baldt von einer Salve aus dem eigenem Lager getroffen wird, soll sein Herz dem schwer kranken Soloman übertragen werden. Doch der möchte damit nicht weiterleben - ein Fall für den "Engel auf Erden" ...
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