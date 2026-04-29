Ein Engel auf Erden
Folge 21: Wind weht übers Meer
44 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Frank Worton war einmal ein berühmter Schriftsteller. Nun bringen ihn Jonathan und Mark auf die Insel seiner Jugendträume. Am Strand glaubt er, seine große Liebe Genna wiederzuerkennen. Genna ist auch die Heldin seiner Romane. Doch Frank sieht alles durch die rosarote Brille der verklärenden Nostalgie. Keine einfache Situation für seinen Enkel Todd und dessen Frau Zoe, die ihn begleiten ...
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