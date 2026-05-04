Ein Engel auf Erden
Folge 23: Freundinnen
48 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Die pummelige Jenny Bates wird von ihren Mitschülerinnen ständig geschnitten. Dadurch fühlt sie sich einsam und leidet unter Komplexen. Engel Jonathan arbeitet als Lehrer an ihrer Schule und möchte dem Mädchen helfen. Er ahnt nicht, dass er damit die verwöhnte und eifersüchtige Arlene zu einer üblen Intrige herausfordert. Jetzt braucht der selbstlose Engel selbst Hilfe ...
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