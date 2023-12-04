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Ein Engel auf Erden

Der Mann aus dem Kiosk

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 04.12.2023
Der Mann aus dem Kiosk

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Ein Engel auf Erden

Folge 6: Der Mann aus dem Kiosk

47 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6

Um eine ehemalige Super-Baseballmannschaft, die "Toros", steht es schlecht: Der neue Manager ist nur an einem schnellen Geschäft interessiert. Er verkauft die besten Spieler, will den Trainer loswerden und kündigt dem alten Sportler Ted. Dieser verdient mit dem Stadionkiosk seinen Lebensunterhalt. Doch nun greifen Jonathan und Mark ein - und Altmeister Ted kommt noch einmal ganz groß raus ...

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