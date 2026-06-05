Verliebt in einen GeistJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 22: Verliebt in einen Geist
46 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Mauerblümchen Birdy Balker arbeitet als Ghostwriter für die arrogante Natasha Gudonov. In den Spionagegeschichten über den Geheimagenten Roger Bolt verarbeitet Birdy ihre unterdrückten Sehnsüchte und Träume - den Ruhm und den Profit kassiert Natasha. Jonathan und Mark erhalten den Auftrag, dem verschüchterten Mädchen so weit auf die Beine zu helfen, dass es sein Leben selbstständig meistern kann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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