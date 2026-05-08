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Ein Engel auf Erden

Der Vater aus der Fernsehserie

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 08.05.2026
Der Vater aus der Fernsehserie

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Ein Engel auf Erden

Folge 4: Der Vater aus der Fernsehserie

46 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6

Für die Waisenkinder Joey und Sarah ist Bill Cassidy, der Star einer beliebten Fernsehserie, das Idealbild von einem Vater. Bill verkündet in einer Folge, dass er zwei Kinder adoptieren möchte. Joey und Sarah sehen ihre Chance gekommen. Sie reißen aus dem Heim aus, um ihren "Traumvater" zu besuchen. Engel Jonathan und Freund Mark haben alle Hände voll zu tun, das Missverständnis aufzuklären ...

Weitere Folgen in Staffel 3

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