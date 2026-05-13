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Ein Engel auf Erden

Code Name Freak

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 13.05.2026
Code Name Freak

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Ein Engel auf Erden

Folge 7: Code Name Freak

45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Jonathan wird Professor an der Universität und leitet einen Computerkurs, während Mark an der gleichen Uni den Hausmeisterposten übernimmt. Der jüngste Student, Christopher Gunn, ist zwölf Jahre alt. Das Computergenie ist allen an Wissen überlegen. Trotzdem wird er nicht akzeptiert, weil er zu jung ist. Doch dann soll er Supersportler Danny aus seinen Schwierigkeiten helfen ...

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