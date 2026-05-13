Ein Engel auf Erden
Folge 7: Code Name Freak
45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Jonathan wird Professor an der Universität und leitet einen Computerkurs, während Mark an der gleichen Uni den Hausmeisterposten übernimmt. Der jüngste Student, Christopher Gunn, ist zwölf Jahre alt. Das Computergenie ist allen an Wissen überlegen. Trotzdem wird er nicht akzeptiert, weil er zu jung ist. Doch dann soll er Supersportler Danny aus seinen Schwierigkeiten helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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