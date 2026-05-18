Ein Himmelsbote im SenatJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 9: Ein Himmelsbote im Senat
48 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Marks Schwester Leslie und ihr Verlobter Bill wollen heiraten. Bill bringt eine Tochter mit in die Ehe. Das Mädchen ist schwer krank, und seine Krankheit ist äußerst selten. Für die Pharmaindustrie lohnt sich die Herstellung des rettenden Medikaments nicht. Engel Jonathan und Mark sorgen dafür, dass den Verantwortlichen ein Licht aufgeht - doch hartgesottene Politiker umzustimmen ist auch für die beiden nicht leicht ...
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