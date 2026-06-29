Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Revanche

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 29.06.2026
Revanche

RevancheJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 15: Revanche

46 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Die beiden Obdachlosen Humphrey und Matthew führen ein Leben am äußersten Existenzminimum. Als Humphrey beim Stehlen einer Flasche Whiskey erwischt wird, wandert er in den Knast. Matthew weiß nicht, wie er seinem Freund helfen soll. Jonathan erinnert ihn schließlich daran, dass er früher Anwalt gewesen ist und nun eine Gelegenheit hat, seine alten Fähigkeiten unter Beweis zu stellen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen