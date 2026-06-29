Ein Engel auf Erden
Folge 15: Revanche
46 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Die beiden Obdachlosen Humphrey und Matthew führen ein Leben am äußersten Existenzminimum. Als Humphrey beim Stehlen einer Flasche Whiskey erwischt wird, wandert er in den Knast. Matthew weiß nicht, wie er seinem Freund helfen soll. Jonathan erinnert ihn schließlich daran, dass er früher Anwalt gewesen ist und nun eine Gelegenheit hat, seine alten Fähigkeiten unter Beweis zu stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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