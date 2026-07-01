Ein Engel auf Erden
Folge 17: Eine große Liebe (1)
45 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Jonathan erhält von seiner Frau Jane, die inzwischen 40 Jahre älter ist, einen Hilferuf: Sie liegt auf dem Sterbebett und fürchtet sich vor dem Tod. Jonathan nimmt ihr die Angst und macht es ihr leicht, zu sterben. Nun erwartet auch der Engel, endlich abberufen zu werden. Mark fällt es schwer, sich von seinem Freund zu verabschieden. Er verspricht ihm, sein Werk fortzusetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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