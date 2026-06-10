Ein Engel auf Erden
Folge 2: Sein bester Freund (2)
47 Min.Folge vom 10.06.2026
Jonathan hat den Hund Jake zu seiner wahren Besitzerin, der kleinen Jenny, zurückgebracht. Zusammen mit dem Waisenjungen Alex besucht er Jenny und Jake. Da sich Jenny und Alex wunderbar verstehen, beschließen ihre Eltern, den Jungen aufzunehmen. Als die Leihmutter, die für Jennys Eltern das Kind austrägt, das Ungeborene verliert, stehen Jonathan und Mark der Familie bei ...
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