Ein Engel auf Erden
Folge 22: Hoffnung für Lee (2)
48 Min.Folge vom 08.07.2026
Nachdem Lee aufgrund der freundlichen Spenden die Behandlung gegen ihre tödliche Krankheit wieder aufnehmen konnte, hat sie neue Hoffnung gewonnen. Die Mediziner können die Krankheit erfolgreich eindämmen, sodass Lee endlich ein neues Leben beginnen kann. Mark ist stolz, dass sein erster Fall als Engel eine positive Wendung genommen hat. Doch dann erleidet das Mädchen einen Rückschlag ...
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