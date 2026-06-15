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Ein Engel auf Erden

Ein schlechter Scherz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 15.06.2026
Ein schlechter Scherz

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Ein Engel auf Erden

Folge 5: Ein schlechter Scherz

45 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Nur ungern erinnert sich Mark an die letzte Halloween-Nacht: Er hatte eine furchterregende Begegnung mit dem Leibhaftigen. Er will sich diesmal entspannenderen Dingen widmen. Jonathan dagegen hat Lust, um die Häuser zu ziehen und dem lustigen Treiben der Kinder zuzusehen. Dabei begegnet er dem kleinen Alan Bailey, der ganz alleine ist. Während Jonathan Alan begleitet, erfährt Mark, was Angst ist ...

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