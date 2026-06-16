Ein Engel auf Erden
Folge 6: Alles Theater
44 Min.Folge vom 16.06.2026
Der alternde Komiker Jackie Clark leidet sehr darunter, dass er keine Engagements mehr findet. Sein Sohn Rhett dagegen ist ein gefragter Hollywoodstar. Jonathan stellt sich beiden als Theaterregisseur vor. Sein Stück handelt von einem Vater und seinem Sohn, die sich entfremdet haben. Die Proben werden zu einer Horrorangelegenheit: Die beiden Schauspieler versuchen, sich gegenseitig an die Wand zu spielen ...
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