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Ein Engel auf Erden

Lebenshilfe

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 18.06.2026
Lebenshilfe

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Ein Engel auf Erden

Folge 8: Lebenshilfe

47 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Marks Freund Caz braucht Hilfe. Mark und Jonathan eilen zu dem Feriencamp, das Caz leitet. Es handelt sich um ein Heim für Blinde. Caz' Notlage besteht darin, dass ihm sein Koch davongelaufen ist. Mark lässt sich als Koch engagieren, während Jonathan die Blinden betreut. Dann kommt der junge Scott in das Lager. Er wird aufgrund einer Augenkrankheit bald blind werden. Jonathan versucht, ihn auf die neue Situation vorzubereiten ...

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