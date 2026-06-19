Ein Engel auf Erden
Folge 9: Mitbestraft
46 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Mark und Jonathan kommen als Nachhilfelehrer in ein Frauengefängnis. Sie sollen den Insassinnen helfen, ihren Schulabschluss nachzuholen. Besonders Maria Rojas hat großes Interesse, es zu etwas zu bringen. Sie ist im neunten Monat schwanger und möchte ihrem Kind eine bessere Zukunft ermöglichen. Der ehemalige Polizist Mark macht eine Erfahrung, die seinen Glauben an das Rechtssystem ins Wanken bringt ...
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