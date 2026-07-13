Ein Engel auf Erden
Folge 1: Der Wahlkampf
46 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Mark besucht gemeinsam mit Jonathan seinen alten Freund Pete Nelson, der für das Bürgermeisteramt einer Kleinstadt kandidiert. Pete ist beliebt, doch sein Konkurrent Richard Osbourne kämpft mit harten Bandagen. Während einer öffentlichen Anhörung zur Drogenproblematik outet Osbourne seinen Gegner, in seiner Collegezeit selbst einmal Marihuana geraucht zu haben. Engel Jonathan muss eingreifen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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