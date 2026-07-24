Ein Engel auf Erden
Folge 10: Ein neuer Anfang?
47 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 6
Jonathan muss sich um die verzweifelte Ex-Schauspielerin Tawny Turner kümmern: Sie ist vom Herausgeber eines Männermagazins übel beleidigt worden. Jonathan und Mark bringen sie in das Sommercamp ihres Freundes Caz, wo Tawny mit blinden Kindern arbeitet. Dadurch wird sie mit Werten konfrontiert, die ihr in Hollywood verlorengegangen sind. Eine Freundschaft mit dem blinden Frank Riley bahnt sich an ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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