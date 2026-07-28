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Ein Engel auf Erden

Ein traumhafter Auftrag

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 12vom 28.07.2026
Ein traumhafter Auftrag

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Ein Engel auf Erden

Folge 12: Ein traumhafter Auftrag

44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Mark beklagt sich über seine ungleiche Partnerschaft mit Jonathan. Ihr "Chef" kann diese Klagen nicht mehr hören: Er stattet Mark mit Jonathans Fähigkeiten aus, und verwandelt den Engel in einen Hund. Mark lernt den kleinen Tommy kennen, der von zu Hause ausgerissen ist. Nicht ohne Grund: Seine Mutter Vanessa ist Mitglied einer experimentellen Theatergruppe, die alle konventionellen Verhaltensregeln sprengt ...

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