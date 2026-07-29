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Ein Engel auf Erden

Schöne Zukunft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13vom 29.07.2026
Schöne Zukunft

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Ein Engel auf Erden

Folge 13: Schöne Zukunft

45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Während der Weihnachtsfeiertage bekommen Jonathan und Mark einen heiklen Auftrag: Sie müssen den Geschäftsmann Ronald Hays aufsuchen, um ihn von einem profitsüchtigen Vorhaben abzuhalten. Hays plant den Bau eines Atomkraftwerks. Er ist ziemlich dickköpfig - er will nicht auf gut gemeinte Warnungen und Ratschläge hören. Daraufhin greift Jonathan zu einem drastischen Mittel: Er versetzt Hays dreißig Jahre in die Zukunft - nach einem schweren Störfall ...

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