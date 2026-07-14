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Ein Engel auf Erden

Liebe der Vergangenheit (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2vom 14.07.2026
Liebe der Vergangenheit (1)

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Ein Engel auf Erden

Folge 2: Liebe der Vergangenheit (1)

45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6

Jonathan und Mark werden auf eine Air Force-Basis versetzt. Sie sollen sich um Commander Kimberly Michaels kümmern, eine Krankenschwester, die unter einem Vietnam-Trauma leidet. Immer wieder kehren Bilder des Grauens in ihr Bewusstsein zurück und behindern sie bei ihrer Arbeit. Mark nimmt sich außerdem der Familie von Major Travis Hastings an. Der Pilotenausbilder hat seinem Sohn David nie gesagt, dass er adoptiert worden ist ...

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