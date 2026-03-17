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Ein Hof zum Verlieben

Konsequenzen

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 17.03.2026
Konsequenzen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 23: Konsequenzen

23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Nachdem sich Laura mit Maja versöhnt hat, arbeitet die Neuigkeit von Majas Schwangerschaft in ihr. Entschlossen zieht sie Konsequenzen. Susi will Tim mit ihrer Freundin Nadine verkuppeln. Als das schiefgeht, stellt Tim seine Schwester zur Rede. Ludwig und Leonard erkennen, dass Oliver sie beim Zirkeltraining ausgetrickst hat. Das können sie nicht auf sich sitzen lassen.

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