Ein Hof zum Verlieben
Folge 26: Eine neue Heimat
23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Regina kann es kaum abwarten, den Albershof zu übernehmen. Doch plötzlich taucht Laura bei ihr auf - mit fatalen Neuigkeiten: Sie nimmt Josefs Erbe offiziell an. Wie wird Tim reagieren, wenn er davon erfährt? Anna und Moritz genießen ihr sturmfreies Zuhause und versichern sich verliebt, wie glücklich sie miteinander sind. Als Anna später erfährt, dass Laura in Seelingen bleibt, vergeht ihr die gute Laune.
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