Ein Hof zum Verlieben
Folge 28: Babyglück
23 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Die schwangere Maja trifft eine folgenschwere Entscheidung. Moritz fragt Tim, ob er Gefühle für Laura hat. Der ist sichtlich verstimmt, warum sich alle für sein Liebesleben interessieren. Als Leonard seinen Bruder Ludwig in den Ruderclub begleiten will, um mit Emma zu flirten, lässt der sich die Gelegenheit nicht entgehen und macht ihn zum Handlanger - was ungeahnte Folgen hat.
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