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Ein Hof zum Verlieben

Babyglück

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 19.03.2026
Babyglück

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 28: Babyglück

23 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Die schwangere Maja trifft eine folgenschwere Entscheidung. Moritz fragt Tim, ob er Gefühle für Laura hat. Der ist sichtlich verstimmt, warum sich alle für sein Liebesleben interessieren. Als Leonard seinen Bruder Ludwig in den Ruderclub begleiten will, um mit Emma zu flirten, lässt der sich die Gelegenheit nicht entgehen und macht ihn zum Handlanger - was ungeahnte Folgen hat.

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