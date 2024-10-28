Ein Leben für die Schönheit
Folge 2: Episode 2
48 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Die 73-Jährige Hellseherin Rosalinde Haller bekommt eine Rundum-Erneuerung: Um jünger auszusehen, lässt sie sich im Gesicht, an den Oberarmen und am Busen opieren. Für die 30-jährige Elisabeth geht nach einer starken Gewichtsabnahme von 60 Kilo ein Traum in Erfüllung. In einer mehrstündigen komplizierten Operation werden mehrere Kilos an überschüssiger Haut und Fett entfernt. Und die 30-jährige Valentina darf sich über eine verschönerte Nase freuen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick