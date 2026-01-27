Zum Inhalt springenBarrierefrei
48 Min.Ab 12

Reality TV-Star Tara ist eine Stammkundin von Schönheitschirurg Jörg Knabl. Kleine Tunings wie Lippenaufspritzen oder Botox werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Diesmal steht aber ein größerer Eingriff an der Nase bevor. Die 53-jährige Susanne kann ihr chirurgisches Makeover kaum erwarten. Das Gesicht, die Augen, die Zähne und der Busen werden von Schönheitschirurg Artur Worseg operiert. Und Claudia lässt sich für 3.900 Euro mit einem Faden das Gesicht straffen.

