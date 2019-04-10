Ein Leben für die Schönheit
Folge 7: Episode 7
48 Min.Folge vom 10.04.2019Ab 12
Das ehemalige Erotik-Model Andrea möchte ihre Brust neu in Form bringen und ist sich noch unsicher, was die Größe betrifft. Im Gespräch mit Schönheitschirurg Jörg Knabl versucht sie, eine genauere Vorstellung zu bekommen. Was die Vergrößerung einer Brust für manche Patienten bedeutet, zeigt sich bei der 38-jährigen Daniela. Ihre nicht vorhandene Oberweite war jahrelang ein großes Problem für die Büroangestellte. Schönheitschirurg Artur Worseg nimmt sich dem Problem an.
