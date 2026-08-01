Saisonbeginn mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 1: Saisonbeginn mit Hindernissen
Die Probleme für den Hoteldirektor Lennie Berger (Roy Black) könnten kaum größer sein. Die Saison steht vor der Tür, und sein Schlosshotel ist zum Großteil eine Baustelle, nur ein kleiner Teil der Zimmer wird heuer vermietet werden können. Aus diesem Grund sucht Lennie Ausweichquartiere für einige seiner Gäste. Das große Reisebüro Springer, mit dem das Schlosshotel unter Vertrag steht, macht Lennie jedoch große Probleme, wegen der Auslagerung der Gäste, denn alle hätten ja im Schlosshotel gebucht und im Falle einer anderen Unterbringung, müsste eine hohe Konventionalstrafe zu zahlen sein. Lennie bringt in Erfahrung, dass der alte Herr Springer kürzlich tödlich verunglückt sei und seine „olle Witwe“ den Laden jetzt schaukle. Kurzerhand will Lennie der Dame einen Besuch abstatten, um die Situation zu klären. Im Vorraum der Firma Springer trifft er zufällig seine alte Freundin Krista (Julia Kent) wieder. Er glaubt, in Christa eine Verbündete gefunden zu haben, um schnell zur „doofen Springer“ zu kommen, die ja vom Hotelfach keine Ahnung hat und überhaupt erst Lesen und Schreiben lernen muss. Krista verspricht ihm auch, alles in ihrer Macht stehende tun zu wollen. Bob Sager (Mike Krüger) erscheint auch wieder auf der Bildfläche, diesmal allerdings, zumindest zunächst, als seriöser Barbesitzer. Nur der Erfolg lässt ihn noch ein wenig im Stich. So fasst er mit Ulla (Christine Schuberth) einen genialen Plan: Mit den beim Pokern gewonnenen Sendeanlagen, die bei Bob am Dachboden herumstehen, wollen die beiden einen Piratensender aufmachen. Kurz später begeben sie sich in einem Kleintransporter, um schnell wieder abhauen zu können, auf Sendung. „Radio Wörthersee“ ist geboren. Ida (Julia Biedermann) hat einen kleinen Unfall, der aber auch positive Folgen hat. Ihr Unfallgegner ist der attraktive französische Geschäftsmann Andre Blondeau (Pierre Brice). Die beiden sind sich von Anfang an sympathisch und Ida bringt ihn, bis sein Wagen wieder flott ist, im Schlosshotel unter. Der vielbeschäftigte Lennie merkt kaum, dass die beiden sich mit jeder Stunde näher kommen. Schließlich finden sich auch noch andere prominente Gäste im vollkommen überfüllten Velden ein: Die Dallas-Stars Linda Gray und Larry Hagman. Und so prominente Gäste kann man natürlich nicht auf der Straße stehen lassen und sie bekommen im Schlosshotel doch noch ein Zimmer. Endlich bekommt Lennie von Krista die Nachricht, dass ihn die „olle Springer“ treffen möchte, allerdings in Paris. Wegen der Wichtigkeit des eines neuen Vertrages, macht er sich sofort auf den Weg. Ida sieht das natürlich gar nicht gern, aber Lennie trifft ja nur eine alte Frau!? Umso mehr ist Lennie überrascht, Krista in Venedig vorzufinden. Das Versteckspiel hat ein Ende. Krista gibt sich als Springers Witwe zu erkennen und erklärt ihm auch, dass die Konventionalstrafen auf dem Mist ihres Beraters Thomas Kramer (Henry van Lyck) gewachsen sind. Ida ist Lennie nach Venedig nachgereist und erblickt ihn jetzt neben Krista. Krista erkennt Ida und legt noch eines drauf. Ida verlässt darauf das Hotel auf schnellstem Wege wieder mit dem Plan, es ihm heimzuzahlen - sie ruft Andre an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick