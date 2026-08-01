Der Löwe ist losJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 3: Der Löwe ist los
Krista (Julia Kent) spinnt ihre Intrigen weiter, um die kriselnde Beziehung zwischen Lennie (Roy Black) und Ida (Julia Biedermann) weiter zu belasten. Ein fingiertes Telegramm lockt Ida zu einem Rendezvous mit Andre (Pierre Brice) nach Salzburg. Dort landet Ida beinahe in den Klauen eines entsprungenen Löwen. Auch am Wörthersee ist buchstäblich der Löwe los. Bob Sager (Mike Krüger) betreibt mit Hilfe von Ulla Wagner (Christine Schuberth) ein flottes Lokal und einen noch flotteren Piratensender. Gendarmerie-Oberinspektor Wolfgang Amadeus Grasshofer (Kurt Weinzierl) und sein ebenso tollpatschiger Assistent Ferdinand (Alexander Gittinger) machen pausenlos Jagd auf den geheimen Piratensender. Doch ehe die Falle zuschnappt, verhökern Bob und Ulla den Sender an den reichen Japaner Kanakuri (Ah Yue Lou) und seine hübsche Sekretärin Amanda (Ankie Beilke). Lennie kämpft unterdessen um einen neuen Kredit für den weiteren Umbau des Schlosshotels. Der neu engagierte Spitzenkoch (Udo Thomer), dessen Gesicht schon bei der bloßen Erwähnung des Wörtchens Ketchup erbleicht, soll Lennies Kreditgeber kulinarisch verwöhnen. Doch gerade im entscheidenden Moment hat der Meister zu tief ins Glas geschaut ...
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