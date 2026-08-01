Hoppla ZwillingeJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 4: Hoppla Zwillinge
Der Wein im Schlosshotel mundet den Gästen nicht so besonders: Hotelbesitzer Lennie (Roy Black) nimmt die Kritik seiner Gäste ernst und den Weineinkauf in eigene Hand. Aus diesem Grund plant er eine Weinverkostungsreise in die Wachau. Ganz zufällig trifft er Christa (Julia Kent), die eine Autopanne vortäuscht und auch in die Wachau möchte - ganz nach Christas Plan wird sie von Lennie mitgenommen. In der Wachau angekommen liefert Lennie Christa bei der charmanten Burgbesitzerin Anita Strassberg (Alice Kessler) ab. Anita zeigt den beiden die wunderschöne Burg und Lennie lädt die nette Dame daraufhin ein, ihn in seinem Schlosshotel am Wörthersee zu besuchen. Kurz darauf trifft Lennie die Besitzerin des Weingutes und siehe da, es ist dieselbe Dame (Ellen Kessler) wie zuvor, meint Lennie. Nur auf seine überschwängliche Begrüßung reagiert sie sehr reserviert, fast so als würde sie ihn nicht kennen!? Auch Christa findet in der schönen Wachau einen glühenden Verehrer: Graf Poldi Grein (Michael Pand), dessen Denken und Handeln ebenso altertümlich ist, wie die Möbel seiner Burg. Trotzdem, durch ihre eigene Gemeinheit hervorgerufen, muss Christa in der Burg übernachten und Lennie tritt die Heimreise an. Am Wörthersee ist indessen Bob Sager in seiner alten Branche aktiv - als Konzertveranstalter. Er verspricht dem Casinodirektor den bekannten Adriano Celentano (Rinaldo Talamonti) nach Velden zu bringen. Doch der vermeintliche italienische Superstar heißt nur gleich, ist aber Koch von Beruf und singt auch dementsprechend. Resi (Andrea Wicke) wird zur Retterin des Abends. Erika Strassberg folgt indes Lennies Einladung und kommt zum Wörthersee. Was sie aber nicht weiß ist, dass auch ihre Zwillingsschwester Anita, mit der sie sich einst wegen eines Mannes zerstritten hat, bereits angereist ist. Es kommt zu einem köstlichen Verwirrspiel, vor allem unter dem Hotelpersonal. Es führt schließlich dazu, dass sich die beiden verfeindeten Schwestern wieder versöhnen. - Ein Mann hat sie auseinandergebracht, und ein Mann (Lennie) wieder zusammengebracht. Nur für Ida (Julia Biedermann) sieht die Welt momentan nicht rosig aus. Als sie sich gerade Andre (Pierre Brice) hingeben will, erscheint der hinterhältige Thomas Kramer (Henry van Lyck) und klärt sie auf, dass sie ab sofort gefeuert sei und er der neue Direktor des Golfklubs werde. Schuld daran ist wieder einmal Krista, weil sie den Golfklub gekauft hat um Ida zu schaden.
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