Folge 5: Ein sehr gutes Quiz am Binnenhafen in Duisburg
143 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 12
Live, überraschend, ungefiltert: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schlagen ihre Quizpulte diesmal am Binnenhafen in Duisburg auf. Dort erwartet die Zuschauer:innen nicht nur Wind, hohe Kräne und Wasser, sondern auch 100.000 Euro!
