Sony PicturesStaffel 10Folge 24
Folge 24: Der Kuss der Kaffeefrau

23 Min.Ab 12

Bud Bundy versucht sich wieder als Agent. Für einen Werbespot verscherbelt er seine Schwester Kelly: Sie soll eine Kaffeegenießerin spielen. Als keine geeigneten männlichen Partner gefunden werden, aktiviert Bud Nachbar Jefferson. In dem Spot spielen die beiden ein Paar, das durch den Genuss des Kaffees richtig angetörnt wird. Als sich Kelly und Jefferson küssen müssen, flippen Al und Marcy aus. Der Nachbarschaftskrieg zwischen den Bundys und den D'Arcys scheint vorprogrammiert.

